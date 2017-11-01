Еще два человека вслед за актером Энтони Рэппом рассказали о сексуальных домогательствах Кевина Спейси.
Мексиканский актер Роберто Кавазос опубликовал соответствующий пост в своем фейсбуке. По его словам, когда Спейси работал худруком театра «Олд Вик» (это было с 2004 по 2015 годы. – Republic), он регулярно приставал к молодым актерам. Многие актеры рассказывали Кавазосу о том, что Спейси приглашал их к себе якобы для разговора о карьере, а когда они приходили на беседу, для них был накрыт столик с шампанским.
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Кавазос также рассказал, что «еще чаще» Спейси приставал к посетителям бара в театре. По словам мексиканского актера, так произошло и с ним, и он отказал Спейси, однако другие жертвы домогательства «были слишком напуганы, чтобы остановить его».
Еще с одним обвинением в эфире радио «Би-би-си» выступил неназванный мужчина. Он рассказал, что в 1984 году познакомился со Спейси в возрасте 16 лет в Нью-Йорке. На протяжении нескольких месяцев они обменивались письмами, после чего актер предложил ему провести уикенд у него дома, где познакомил с несколькими известными актерами.
Когда пришло время ложиться спать, рассказал собеседник «Би-би-си», Спейси предложил ему спать вместе, однако тот отказался и в итоге лег спать на диване. На следующее утро он проснулся от того, что Спейси в нижнем белье сидел на диване и обнимал его.
«Би-би-си» запросило комментарии у Спейси, однако пока не получило их.
- Первым в сексуальных домогательствах Спейси обвинил актер Энтони Рэпп. 29 октября он рассказал, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, 26-летний Спейси пытался заняться с ним сексом после вечеринки.
- Спейси после обвинений заявил, что приносит «искренние извинения», если такой инцидент имел место, подчеркнув, что не помнит о нем. Тогда же он сделал каминг-аут, заявив о своей бисексуальности и о том, что «решил жить как гей».
- На следующий день после заявлений Рэппа сеть Netflix объявила о том, что сериал «Карточный домик» будет завершен после следующего, шестого сезона. О связи с сексуальным скандалом при этом не сообщалось – напротив, в компании подчеркнули, что решение было принято еще несколько месяцев назад.
- 31 октября в Netflix сообщили, что съемки шестого сезона «Карточного домика» приостановлены. На этот раз компания прямо заявила, что такое решение принято из-за скандала вокруг Спейси, чтобы у нее «появилось время изучить сложившуюся ситуацию».
- Уголовных обвинений в адрес Спейси пока не выдвигалось.