Еще два человека вслед за актером Энтони Рэппом рассказали о сексуальных домогательствах Кевина Спейси.

Мексиканский актер Роберто Кавазос опубликовал соответствующий пост в своем фейсбуке. По его словам, когда Спейси работал худруком театра «Олд Вик» (это было с 2004 по 2015 годы. – Republic), он регулярно приставал к молодым актерам. Многие актеры рассказывали Кавазосу о том, что Спейси приглашал их к себе якобы для разговора о карьере, а когда они приходили на беседу, для них был накрыт столик с шампанским.

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Кавазос также рассказал, что «еще чаще» Спейси приставал к посетителям бара в театре. По словам мексиканского актера, так произошло и с ним, и он отказал Спейси, однако другие жертвы домогательства «были слишком напуганы, чтобы остановить его».

Еще с одним обвинением в эфире радио «Би-би-си» выступил неназванный мужчина. Он рассказал, что в 1984 году познакомился со Спейси в возрасте 16 лет в Нью-Йорке. На протяжении нескольких месяцев они обменивались письмами, после чего актер предложил ему провести уикенд у него дома, где познакомил с несколькими известными актерами.

Когда пришло время ложиться спать, рассказал собеседник «Би-би-си», Спейси предложил ему спать вместе, однако тот отказался и в итоге лег спать на диване. На следующее утро он проснулся от того, что Спейси в нижнем белье сидел на диване и обнимал его.

«Би-би-си» запросило комментарии у Спейси, однако пока не получило их.