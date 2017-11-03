В 1946 году французский писатель Борис Виан в «Пене дней» описал футуристическое устройство, от которого и сейчас многие бы не отказались, – пианоктейль. «Каждой ноте я поставил в соответствие какой-нибудь крепкий напиток, жидкость или ароматическое вещество. Сильная педаль соответствует взбитому яйцу, слабая – льду. Количество пропорционально длительности. Все управляется электрическими контактами и реле», – говорит герой романа.

Спустя 70 лет пианоктейль так и не изобрели. Зато появились 3D-принтеры, печатающие любое блюдо – от буррито до торта; микроволновки, помогающие держать себя в форме, и умная вилка, вибрирующая в руке, если человек ест слишком быстро.

Все эти гаджеты, еще вчера выглядевшие плодом бурной фантазии, помогают сформировать концепцию кухни будущего. Она должна облегчать жизнь и высвобождать время на отдых и другие полезные занятия.