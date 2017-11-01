Медсестра Алекс Ваббелс из американского штата Юта, которая прославилась после того, как ее арестовали за отказ предоставить полицейскому образец крови пациента без сознания, получила $500 тысяч компенсации. Об этом пишет газета Washington Post.

Условия компенсации конфиденциальны. Адвокат медсестры рассказала изданию, что в соглашении были указаны все потенциальные ответчики: полиция Солт-Лейк-Сити, Университет Юты, при котором работает больница, и несколько сотрудников охраны.

Ваббелс и ее адвокат планировали подать гражданский иск, но после решения о компенсации они не будут этого делать. Медсестра говорила, что в первую очередь она действовала в интересах работников больницы, чтобы предотвратить подобный инцидент в будущем.

Часть денег, полученные в качестве компенсации, Ваббелс пожертвует фонду, который поможет людям получать записи с нательных камер полицейских. Также медсестра хочет использовать средства на то, чтобы обратить внимание на нарушение прав медсестер.

Представитель мэра Сол-Лейк-Сити сказал, что город и университет согласились выплатить по $250 тысяч.

Инцидент с медсестрой и полицейским произошел 26 июля. Ваббелс работала в тот момент, когда в больницу приехал полицейский и потребовал предоставить ему образцы крови водителя грузовика, который был без сознания. Медсестра отказалась сделать это, так как, по законам, сначала нужно получить согласие пациента.

После спора полицейский схватил медсестру, надел на нее наручники и повел в свою машину. Ваббелс просила о помощи, но охранники больницы ничего не сделали. Вскоре ее отпустили без предъявления обвинений. После того, как об этом случае стало известно на всю страну, полицейского уволили.

https://www.youtube.com/watch?v=LeKG70Ixy5c