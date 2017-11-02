Уганда – государство в восточной Африке – готовится узаконить пожизненное президентство. Местный парламент собирается отменить запрет на участие в выборах для лиц старше 75 лет. Это означает, что действующий президент Йовери Мусевени, которому сейчас 73 года, сможет баллотироваться вновь в 2021 году – на шестой по счету срок.

Проекту обеспечена поддержка – парламент контролирует партия сторонников президента. Но власть, вероятно, решила подстраховаться. Депутатам стали открыто раздавать деньги. На счет каждого перевели по 29 млн шилингов (около $8 тысяч) – якобы на то, чтобы «обсудить поправки с избирателями». Несколько оппозиционных депутатов, вернувших деньги, заявили, что это обычная взятка.