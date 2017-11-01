Замоскворецкий суд Москвы приговорил к девяти годам колонии строгого режима бывшего сотрудника Главного управления уголовного розыска МВД полковника Вадима Шавлохова, сообщает Следственный комитет. Шавлохова признали виновным в получении взятки от преступной группы Аслана Гагиева, участники которой убили 60 человек.

Бывшему сотруднику уголовного розыска также запретили на три года занимать должности в правоохранительных органах. Также ему назначили штраф в десятикратном размере суммы взятки – 16,5 млн рублей. Прокурор просил более строгое наказание – 12 лет колонии строгого режима и штраф в семидесятикратном размере взятки. Шавлохова лишили звания полковника.

Следствие установило, что он в 2013 году передал членам банды Гагиева копию некого служебного документа за взятку в $100 тысяч. Передача этой бумаги усложнила ход расследования уголовного дела, которое завели на членов группировки.

Гагиев создал свою группировку в 2004 году. Среди убитых были сотрудники правоохранительных органов, крупные региональные чиновники и бизнесмены.

В сентябре суд Вены удовлетворил просьбу России об экстрадиции Гагиева. Большинство его бывших подельников получили длительные сроки.