Группа астрономов из Великобритании, Германии, Швейцарии и Чили обнаружила экзопланету, размеры которой противоречат основным положениям теории возникновения планет. Статью об уникальном небесном теле приняли к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Об исследовании пишет сайт Уорикского университета.

Mark Garlick / University of Warwick

Планета, которую открыли совсем недавно, получила обозначение NGTS-1b. Она находится в южном созвездии Голубя на расстоянии 600 световых лет от Земли. Масса экзопланеты почти равна весу Юпитера (0,8 массы Юпитера), радиус превышает показатель газового гиганта в 1,33 раза.

Диаметр NGTS-1b всего в два раза меньше диаметра звезды, вокруг которой вращается планета. NGTS-1b – самый крупный в сравнении со своей звездой объект во Вселенной.

NGTS-1b отнесли к классу горячих юпитеров. Температура на нем составляет около 530°C. NGTS-1b находится очень близко к своей звезде – красному карлику. Планета совершает полный оборот вокруг него почти за три дня.

Планету смогли обнаружить при помощи системы NGTS (The Next-Generation Transit Survey). Установка, расположенная в Чили, состоит из 12 роботизированных широкоугольных телескопов. Система заработала только в 2015 году, поэтому открытие NGTS-1b – первый серьезный успех ученых.

По теории формирования планет рядом с карликами могут образовываться только небольшие каменистые небесные тела. Для появления газового гиганта в такой системе нужно достаточное количество протопланетного диска. Это вещество используется в процессе формирования газовых гигантов.