Девушки, которые впервые родили подростками, гораздо больше подвержены риску заболеваний сердца и кровеносных сосудов, чем родившие в более позднем возрасте. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Журнале американской сердечной ассоциации.

Исследователи обнаружили, что девушки, родившие до 20 лет, набирают гораздо больше баллов по Фрамингемской шкале сердечно-сосудистых заболеваний. У тех девушек, которые никогда не рожали, был самый низкий шанс заболеваний.

Руководитель команды исследования Катрин Пиркл считает, что матерям-подросткам нужно быть более внимательными к тем факторам, которые повышают шанс сердечно-сосудистых заболеваний. Им нужно поддерживать здоровый вес и заниматься физическими нагрузками. «Клиникам нужно уделять больше внимания репродуктивным характеристикам женщин и внимательнее мониторить риски сердечных заболеваний у тех молодых девушек, которые сообщили о ранних родах», – уверена Пиркл.

Предыдущие исследования показали, что у женщин, у которых было несколько родов, наблюдается повышенный риск заболеваний сердца. Работа, где изучали молодых матерей, не показала, что число рожденных детей влияет на высокий шанс больного сердца.

У тех женщин, которые никогда не рожали, но могли сделать аборт, будут значительно низкие уровни осложнений, связанных с беременностью.

По данным Всемирной органзации здравоохранения, в год рожают около 16 миллионов девушек в возрасте от 15 до 19 лет. Также становятся матерями миллион девочек, которым нет 15 лет. Осложнения во время беременности занимают второе место по причинам смерти для подростков.