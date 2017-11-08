Замечали ли вы, что через полгода после прочтения книги вы не можете вспомнить, что в ней было? Как звали героя, какую цитату вы хотели запомнить, в чем главный вывод. Для всех, кому это знакомо, и тех, кто хочет, чтобы прочитанное оседало в памяти, создатель «интеллектуального хаба» Farnam Street Шейн Пэрриш составил инструкцию, как правильно читать. (Сам Пэрриш, пишущий о саморазвитии и продуктивности, известен как заядлый и вдумчивый читатель.)

Нередко книги, прочтенные в школе, мы помним лучше, чем то, то лежало у нас на столе пару месяцев назад. Это результат активного чтения – обсуждения в классе, зачитывания отрывков вслух, написания сочинений по заданию учителя. Активное и пассивное чтение и определяет разницу между теми, кто помнит прочитанное, и теми, кто не помнит, убежден Пэрриш и другие специалисты по чтению: главное не что ты прочел, а как.

Мы заботимся о том, чтобы не терять время зря: отвечаем на почту в дороге, заказываем доставку еды, когда некогда готовить, приучаем себя раньше вставать с постели, чтобы больше успеть. Однако большинство не пытается получить максимум отдачи от времени, посвященного чтению. Это можно изменить, если следовать нескольким несложным правилам, считает основатель Farnam Street.