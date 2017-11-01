Писательница Анна Грахам Хантер написала колонку для журнала The Hollywood Reporter, в которой рассказала, как ее домогался актер Дастин Хоффман. По словам девушки, это произошло в 1985 году (ей тогда было 17 лет) на съемках фильма «Смерть коммивояжера».

Хантер тогда была ассистентом по съемкам. Она рассказала, что Хоффман в ее первый рабочий день попросил сделать ему массаж ног. Актер открыто с ней флиртовал, потом схватил ее за ягодицы и начал говорить о сексе.

«Однажды утром я зашла в его гримерку, чтобы взять заказ на завтрак; он посмотрел на меня, усмехнулся и сказал: “Я буду яйцо вкрутую … и сваренный всмятку клитор”. Затем он начал смеяться. Я молча ушла. Потом я пошла в ванну и зарыдала», – написала Хантер.

Также в тексте она рассказывала о случаях, когда Хоффман достаточно пошло шутил с другими девушками-работниками. Однажды, когда Хантер шла рядом с актером, она назвала его «грязным стариком». «Он [Хоффман] снял шляпу, показал на свою голову, которая была выбрита наполовину, и сказал: “Нет, я грязный молодой человек, у меня много волос на голове”».

The Hollywood Reporter связался с Хоффманом по поводу этого текста. Актер сказал, что уважает женщин и чувствует себя ужасно из-за тех вещей, которые поставили Хантер в неприятное положение. «Простите меня. Это не отражение того, какой я на самом деле», – приводит издание слова актера.

Массовое обсуждение темы сексуальных домогательств началось после того, как газета New York Times и журнал New Yorker выпустили тексты о продюсере Харви Вайнштейне. Там подробно рассказывалось о том, как он десятилетиями домогался девушек. После этого многие актрисы, включая Анджелину Джоли, признались, что пострадали от действий продюсера. Тема развивалась и дальше: в сексуальных домогательствах стали обвинять многих других известных людей.

Последний громкий скандал оказался связан с актером Кевином Спейси. Его обвинил в домогательствах актер Энтони Рэпп. Он рассказал, что когда ему было 14, Спейси пытался заняться с ним сексом. В ответ на это актер признался в своей гомосексуальности. Через пару дней еще несколько человек обвинили Спейси в домогательствах.