Вдова погибшего сотрудника ГИБДД Сергея Грачева, которого в конце сентября на Арбате сбила машина с номерами АМР, рассказала изданию «Медуза», что ее семья не получала шесть миллионов рублей компенсацию. Ранее газета «Московский комсомолец» опубликовал заметку, в которой было написано, что именно эту сумму получила Екатерина Грачева.

Девушка рассказала корреспонденту «Медузы», что ей выделили только два миллиона рублей по линии МВД – это предусмотренная законом компенсация. Четыре миллиона рублей, которые, писал «МК», должна была дать ФСБ, Грачева не получала. «Откуда все это берется, с чьих слов это было написано, я не могу сказать. Если бы со мной ФСБ связывалось… Может быть, они только планируют», – допустила она.

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Также в статье газеты написали, что МВД выделило вдове инспектора трехкомнатную квартиру. Грачева сказала, что этот вопрос «так быстро не решается», но она «им занимается». Кто будет выделять квартиру – неизвестно.

«Медузе» не удалось связаться с пресс-службой МВД и Центром общественных связей ФСБ.

Статья «Семье гаишника, сбитого на Новом Арбате “членовозом”, выплатили солидную компенсацию» вышла на сайте «МК» 30 октября. Изначально там были слова матери погибшего полицейского: «Мы остались довольны. Помимо солидной компенсации мне и супругу назначили пожизненную пенсию по потере кормильца. Все выплаты уже получаем». Но после того, как корреспондент «Медузы» связался с главой информационной службы газеты, этот абзац пропал.

Полицейский Сергей Грачев погиб на Новом Арбате 25 сентября. Его сбил автомобиль «Мерседес», который двигался на большой скорости по разделительной полосе; записи с камер наблюдения показали, что перед столкновением машина не пыталась затормозить. Номера машины, попавшие на камеры наблюдения, по данным источников Republic, закреплены за ФСБ, а сам автомобиль был приписан к спецгаражу на Лубянке.