Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон подал в отставку из-за скандала вокруг его неподобающего поведения с журналисткой 15 лет назад. Об этом пишет The Guardian.

«В последние дни появились несколько обвинений в сторону действий депутатов, в том числе моего поведения в прошлом. Многие из них были ложными, но я признаю, что в прошлом не соответствовал высоким стандартам вооруженных сил. Я размышлял об этом и принял решение уйти в отставку с поста министра обороны», – заявил Фэллон.

В беседе с «Би-би-си» он отметил, что поведение, которое считалось приемлемым 15 лет назад, сейчас перестало быть нормой из-за изменений в культуре.

Майкл Фэллон положил руку на колено британской журналистки Джулии Хартли-Брюэр в 2002 году во время партийного съезда, написала ранее The Sun. В беседе с газетой экс-министр признал, что это произошло, однако сразу после этого извинился перед журналисткой, уточняет газета.

Ранее, как пишет The Guardian, появился список с 40 именами членов партии тори и министров, которых обвинили в неподобающем поведении. Большинство обвинений не подтверждены, отмечает издание.