Tesla отчиталась о рекордном убытке в третьем квартале. Компания потеряла $619 млн ($2,92 за акцию). Об этом сказано в отчетности компании, пишет The Wall Street Journal.

Аналитики Reuters прогнозировали меньший убыток, по их оценкам он должен был составить $2,28 за акцию.

Владелец Tesla Илон Маск также заявил, что компания не успеет собрать 5 тысяч автомобилей Model 3 к концу 2017 года. Маск сдвинул срок на три месяца. В задержке он обвинил производителя батарей для электрокара, из-за которого компании пришлось переписать программное обеспечения для батареи, пишет FT.

Маск также сообщил, что на сегодняшний день компания произвела более 250 тысяч электрокаров.

Стоимость акций компании упала после объявления результатов за квартал. На 9:30 мск одна акция Tesla стоила $321, упав на 3,15%.

В июле Илон Маск показал первый готовый автомобиль Model 3. Предзаказ автомобиля можно было оформить с марта 2016 года, стоимость электрокара – $35 тысяч, что значительно меньше предшественников этой модели – Model X и Model S.