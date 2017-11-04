Месяц назад – 5 октября – одного из самых известных продюсеров Голливуда, когда-то основавшего Miramax, а в последнее время возглавлявшего не менее влиятельную Weinstein Company, обвинили в сексуальных домогательствах несколько женщин. Начавшийся после этого скандал оказался одним из самых масштабных в истории кино и привел к целому ряду аналогичных обвинений в отношении других публичных персон, жертвы которых раньше опасались говорить о домогательствах открыто. Republic обобщает ключевые события и отмечает главные последствия этого разросшегося общественного процесса, который, судя по всему, не собирается останавливаться.

С чего все началось

Скандал начался с публикации в издании New York Times, вышедшей 5 октября. В материале описывались истории восьми женщин, столкнувшихся с домогательствами Харви Вайнштейна. Наиболее известная из них – актриса Эшли Джадд: она рассказала, что однажды продюсер пригласил ее в отель на завтрак, чтобы обсудить карьерные перспективы. Когда она приехала, Вайнштейн попросил подняться к нему в номер, встретил ее в халате и предложил сделать ей массаж и принять вместе душ. Другие героини публикации рассказывали аналогичные истории – в общей сложности инциденты с опрошенными New York Times женщинами охватывали временной период в несколько десятков лет. Большинство из них не предавали случившееся огласке из-за отсутствия доказательств, однако изданию стало известно о девяти досудебных соглашениях, которые адвокаты продюсера в разное время достигали с жертвами домогательств.

После выхода публикации, которая сразу привлекла огромное внимание, о домогательствах со стороны Вайнштейна начали говорить и другие женщины – практически все они были актрисами, моделями или другими работницами киноиндустрии. В подавляющем большинстве случаев схема действий Вайнштейна была примерно аналогичной той, которую описывала Эшли Джадд. Многим из них продюсер обещал карьерные перспективы; также он требовал никому не рассказывать о своих приставаниях.

Среди жертв домогательств продюсера были звезды кино первой величины, такие как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Лена Хеди, а также менее известные актрисы и модели из целого ряда стран – от США и Великобритании до Италии и Вьетнама: в общей сложности публично о домогательствах продюсера рассказали более 60 женщин. Среди них оказалась и одна россиянка – глава Роскино, телеведущая Екатерина Мцитуридзе. По ее словам, впервые с непристойными предложениями Вайнштейна она столкнулась в 2003 году: тогда он предложил ей пообедать в его гостиничном номере, но она свела все в шутку, заявив, что готова прийти только вместе со своим бойфрендом. Год спустя Вайнштейн назначил ей встречу в лобби отеля, чтобы обсудить работу его компании с российскими сценаристами. Когда Мцитуридзе пришла на встречу, ассистент продюсера сообщил, что тот неважно себя чувствует и просит ее подняться в номер. Когда Мцитуридзе поднялась, ассистент быстро покинул номер, а сам Вайнштейн вышел к ней в халате – ей удалось покинуть помещение благодаря тому, что туда зашел официант. Через несколько лет глава Роскино встретилась с Вайнштейном на Каннском кинофестивале, где он тихо сказал ей, чтобы она «даже не думала говорить о случившемся».

Падение мастодонта

Сразу после публикации Вайнштейн грозился подать в суд на New York Times, однако дальше угроз дело не пошло, и практически сразу продюсер частично признал, что описанные случаи действительно могли иметь место. Он заявил, что приносит извинения за свое поведение, которое «принесло столько боли», и заявил о намерении взять отпуск, чтобы пройти курс лечения в клинике и разобраться в себе.