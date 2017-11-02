1 ноября ЦРУ выложило в открытый доступ 430 тысяч документов из личного архива Усамы бен Ладена. Решение о публикации принял лично директор ведомства Майк Помпео. Republic рассказывает, что хранил на своем компьютере основатель «Аль-Каиды».

Wikimedia

Это уже четвертая часть материалов, обнаруженных в доме бен Ладена. По словам директора ЦРУ, «сегодняшняя публикация найденных писем, видеозаписей, аудиофайлов и других материалов, принадлежавших “Аль-Каиде”, даст возможность американскому народу получить дополнительную информацию о планах и деятельности этой террористической организации». На этот раз ведомство выложило личный дневник бен Ладена, аудиозаписи его речей, тысячи видеороликов, среди них – личные записи семьи террориста. Все материалы были найдены на компьютере бен Ладена, который изъяли в Абботтабаде после его убийства.

Бен Ладен в детстве приезжал в Великобританию. Раньше информация о поездках террориста за рубеж считалась «слухами», но теперь ЦРУ получило первое подтверждение. В своем дневнике бен Ладен пишет, как в 13 лет его «лечили на Западе». О каком заболевании идет речь – не уточняется. Через год бен Ладен провел в Британии около 10 недель. Предполагается, что он ходил на языковый курс Оксфорда. В дневнике бен Ладен уточняет, что его возили даже в Стратфорд-апон-Эйвон (город, где родился Уильям Шекспир). Британская культура не произвела впечатления на юношу, в дневнике он называет общество страны «распущенным».

Усама бен Ладен, скорее всего, играл в ретро-игры и смотрел анимэ. На жестком диске нашли эмуляторы старых игровых приставок. Террорист или тот, кто пользовался его компьютером, играл в New Super Mario Bros, Animal Crossing: Wild World, Street Fighter, а также игры по анимэ Naruto. В списке торрентов нашли даже военную стратегию Army Men 2. Среди установленных программ были и аниме-игры на раздевание.

CIA

Все игры на жестком диске были пиратскими. На компьютере стоял антивирус «Лаборатории Касперского», но и он был нелицензионным. Специалисты ЦРУ нашли мультфильм Final Fantasy VII: Advent Children и несколько серий анимэ Devil May Cry.

«Аль-Каида» переживала за свой международный имидж. В архиве нашлись документы о планах группировки «отпраздновать» 10-летнюю годовщину терактов 11 сентября 2001 года. Кроме того, «Аль-Каида» пыталась воспользоваться событиями «арабской весны» 2010–2011 годов. Бен Ладен пытался сохранить единство группировки на фоне серьезных разногласий среди террористов.

На компьютере нашли много пиратских фильмов и мультиков. На жестком диске лежали нелицензионные копии голливудских мультфильмов. Среди них – «Муравей Антц», «Ледниковый период 3: Рассвет динозавров», «Тачки» и «Цыпленок Цыпа». Были найдены и художественные фильмы – «Три мушкетера». «Обитель зла». Скорее всего, Бен Ладен смотрел документальные фильм о себе. Среди файлов нашли три биографических картины о террористе.

Усама бен Ладен, которого в США считают организатором терактов 11 сентября 2001 года, был убит 2 мая 2011 года в своем доме в Абботабаде (Пакистан). Тело террориста сбросили в Аравийское море, чтобы никто из последователей не смог его найти.