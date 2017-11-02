Фонд «Национальное интеллектуальное развитие» («Иннопрактика») предполагаемой дочери президента России Катерины Тихоновой в 2016 году зафиксировал чистую прибыль в 113,9 млн рублей. Эта сумма в 3,5 раза выше результата предыдущего года, узнало РБК.

Годом ранее фонд заработал 31,5 млн рублей. Выручка фонда в 2016 году составила 264 млн рублей.

Как уточняет РБК, несколько проектов фонд выполнил совместно с «Роснефтью». В частности, «Иннопрактика» передала «Роснефти» технологию для реализации проекта подготовки попутного нефтяного газа. Она позволяет использовать газ после подготовки и очистки в промышленности и быту.

Ранее стало известно, что в 2016 году фонд потратил 646 млн рублей. Причем более половины средств – 332 млн рублей – пошли на проведение «целевых мероприятий», а на содержание аппарата управления направили 85 млн рублей.

В октябре 2016 года Фонд борьбы с коррупцией обратил внимание, что «Иннопрактика» получила 452 млн рублей от госкомпаний по контрактам. Наибольшие суммы выделили нефтяные компании «Роснефть» (179 млн рублей) и «Транснефть» (221 млн рублей).

«Иннопрактику» создали в 2012 году. Фонд занимается научными исследованиями в области естественных и технических наук.

По данным Bloomberg и Reuters, глава «Иннопрактики» Катерина Тихонова – младшая дочь президента Владимира Путина, а фонд участвует в создании научно-технологической долины МГУ.