Стоимость биткоина впервые превысила $7 тысяч, пишет Bloomberg.

Криптовалюта начала расти на фоне заявления крупнейшего мирового оператора фьючерсных бирж CME Group. Он намерен запустить торги фьючерсами на биткоин в четвертом квартале 2017 года.

«Учитывая растущий интерес клиентов к развивающемуся рынку криптовалют, мы приняли решение о запуске контрактов на биткоин-фьючерсы. Как крупнейший в мире форекс-рынок, CME Group станет естественным пристанищем для этого инструмента», – заявил его глава Терри Даффи.

Цена биткоина пробила отметку в $6 тысяч в середине октября. В сентябре криптовалюта выросла до $5 тысяч, но после запрета властей Китая на ICO опустилась ниже $3 тысяч.

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По прогнозам аналитика Saxo Bank, стоимость биткоина может вырасти до $10 тысяч в течение десяти лет. Эксперты GFI Group считают, что это может случиться в 2018 году.