В комитете по разведке Палаты представителей и в Сенате США 1 ноября прошли слушания, посвященные предполагаемым попыткам влияния России на общественное мнение перед выборами президента с помощью социальных сетей. В них приняли участие представители Facebook, Twitter и Google.

По итогам слушаний комитет по разведке опубликовал подборку рекламных объявлений, предположительно заказанных питерским «Агентством интернет-исследований» в Facebook. Первоначально планировалось, что будет опубликована вся представленная законодателям реклама, однако в итоге были показаны только около двух десятков картинок – в комитете заявили, что выборка является «репрезентативной».

Опубликованные объявления посвящены наиболее острым вопросам в США, таким как миграция, права темнокожих, проникновение в страну мусульманской культуры. В Конгрессе считают, что объявления намеренно были направлены на разжигание розни между различными социальными группами. Помимо этого, значительная часть рекламы была направлена непосредственно против кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

При этом связанные друг с другом пользователи заказывали рекламу, пропагандирующую диаметрально противоположные точки зрения. В ходе слушаний был упомянут случай 2016 года, когда управляемые из России группы одновременно организовали акции мусульман и противников «исламизации Техаса» у исламского центра в Хьюстоне.

Компании представили свои оценки масштабов вмешательства. В Facebook сообщили, что с июня 2015 по август 2017 года российское «Агентство интернет-исследований» оплатило 3393 рекламных поста, которые увидели 126 млн американцев. В Google заявили, что на YouTube были загружены 1,1 тысячи видео; их посмотрели 309 тысяч человек. В Twitter были опубликованы 1,4 млн сообщений, которые увидели 288 млн американцев.

В ходе заседаний, как отмечает CNN, компании были подвергнуты крайне резкой критике за недостаточные, по мнению конгрессменов, действия по предотвращению вмешательства.

«Мы высказывали опасения [о российском вмешательстве] с начала года, а руководство ваших компаний проигнорировало их. Ваши предыдущие презентации показывали недостаточное количество ресурсов, усилий и самоотдачи», – заявил вице-председатель комитета по разведке Марк Уорнер.

Россия уже официально отреагировала на проведение слушаний. В заявлении на странице посольства РФ в США в фейсбуке говорится, что они «подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства в американские президентские выборы». Обвинения в адрес РФ в заявлении названы провокациями, которые «наносят ущерб и без того непростым отношениям» России и США.