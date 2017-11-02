Нынче в Российской Федерации столько поклонников северокорейского государства, что немного даже боязно. Поэтому необходимая оговорка – историю о методах утилизации биоматериалов в КНДР я почерпнул из книги Барбары Демик «Повседневная жизнь в Северной Корее». Демик, конечно, американка, да еще и книгу свою построила на рассказах тех, кому удалось бежать из коммунистического рая, – в общем, наверняка клевещет. Например, так: утверждает, будто не в каждом из многоквартирных домов в северокорейских городах есть канализация. И там, где нет, жители обязаны производимые в течение суток биоматериалы собирать в ведра. Утром специальный ответственный человек совершает поквартирный обход, собирает биоматериалы и отправляет в поля. Так даже отторгнутые трудящимися КНДР биоматериалы, превращаясь в органические удобрения, работают во благо трудящихся КНДР. Правда, судя по тому, что известно из упомянутого выше и прочих клеветнических сочинений о режиме питания трудящихся КНДР, едва ли они так уж много производят в течение суток годных на удобрения биоматериалов. А значит, и рису не с чего особенно колоситься. Замкнутый какой-то получается круг.

Линия защиты

У нас все страшнее. Все уже, кажется, знают, что сам президент на встрече с членами Совета по правам человека поведал: «Образы-то ладно, а вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране, причём по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации? Вот вопрос: вот это зачем делают?» Поведал и пообещал защитить, разумеется, наши биологические материалы: «Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться. Они пускай делают, что они хотят, а мы должны делать то, что мы должны». Запомним фразу про страхи, мы к ней еще вернемся.