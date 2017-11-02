В США продолжается расследование теракта в Нью-Йорке. 31 октября на Манхэттене 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов выехал на велодорожку и начал давить людей. Погибли восемь человек, еще 11 ранены. Republic собрал последние новости о ходе расследования.

Саипову предъявили официальные обвинения. Его обвинили в насилии, предоставлении материальной помощи террористической группировке «Исламское государство» и повреждении транспортных средств. Федеральная прокуратура США считает, что на Саипова оказали влияние видео ИГИЛ. На телефоне террориста нашли около 90 видео с пропагандой экстремизма и исламизма.

Саипов начал подготовку к теракту год назад. Решение об использовании грузовика для атаки он принял около двух месяцев назад. Саипов специально совершил теракт 31 октября – в Хеллоуин. Он рассказал полиции, что «в праздничный день на улицах будет больше людей».

Террорист планировал вторую атаку. Саипов арендовал пикап на два часа, но он не собирался возвращать машину. По данным следствия, Саипов хотел добрать до Бруклинского моста, чтобы там «продолжить давить пешеходов». Мужчина хотел повесить на пикап флаги ИГИЛ, но перед нападением решил не привлекать к себе внимание.

ФБР ищет второго подозреваемого в теракте на Манхэттене. Ведомство опубликовало объявление о поиске 32-летнего Мухаммадзоира Кадырова. ФБР считает, что он может быть «каким-то образом» связан с терактом на Манхэттене. Кадыров тоже родился в Узбекистане, как и Саипов.

Трамп потребовал смертной казни для Саипова. В своем твиттере американский президент написал, что Саипов «просил повесить флаг ИГИЛ в своей больничной палате». По словам Трампа, за убийство восьми человек он «должен получить смертный приговор». Юристы раскритиковали президента США, намекнув на то, что подобные высказывания могут повлиять на беспристрастность судей.

Президент США хочет отменить лотерею грин-карт. Трамп сказал, что попросит Конгресс «немедленно запустить процесс, чтобы избавиться от этой программы». Власти США официально пока не подтвердили, что Саипов приехал в страну именно по грин-карте.