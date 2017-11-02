Всемирный экономический форум опубликовал ежегодный доклад о гендерном неравенстве в мире. В докладе проанализированы данные из 144 стран по четырем категориям – образованию, здравоохранению, политической деятельности и экономическим возможностям – на основании которых каждой стране присваивался глобальный рейтинг равенства (от 0 – полного неравенства, до 1 – отсутствия неравенства вообще). Republic вкратце рассказывает о главных выводах доклада.

За год ситуация с гендерным неравенством в мире немного ухудшилась – среднемировой индекс снизился с 0,683 до 0,680. Это произошло впервые с 2006 года, когда начал публиковаться ежегодный доклад ВЭФ. Гендерный разрыв по итогам 2017 года увеличился в 82 из 144 исследуемых стран. Авторы доклада прогнозируют, что с учетом текущих тенденций равноправие полов будет достигнуто ровно через 100 лет (в прошлогоднем докладе этот показатель составлял 83 года).

Среди регионов минимальный гендерный разрыв наблюдается в Западной Европе: для полной победы над гендерным неравенством региону потребуется 61 год. Южной Азии на это потребуется 62 года, Латинской Америке – 79 лет. В Восточной Европе неравенство исчезнет через 128 лет. Хуже всего дела обстоят в Северной Америке – соответствующий показатель для региона составляет 168 лет.

Из подкатегорий хуже всего ситуация с неравенством обстоит в экономической сфере. Как подсчитали авторы доклада, в экономике гендерные различия исчезнут лишь через 217 лет. Неравенство в сфере образования может исчезнуть уже через 13 лет, а неравенство в политической вовлеченности – через 99 лет.

Россия по общему показателю гендерного равенства находится на 71-м месте. РФ заняла первое место среди всех стран в подкатегории «здравоохранение», 41-е в подкатегории «экономические возможности» и 50-е в подкатегории «образование». Хуже всего, по данным авторов доклада, в РФ обстоят дела с участием женщин в политике – в этой категории страна оказалась на 121 месте.

Лидером по гендерному равенству среди стран является Исландия. Страна, где месяц назад впервые в мире законодательно уравняли зарплаты мужчин и женщин, возглавила рейтинг в девятый раз подряд. В пятерку лидеров попали еще три скандинавских страны – Норвегия (0,830), Финляндия (0,823) и Швеция (0,816) – а также Руанда (0,822).