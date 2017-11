Режиссер Квентин Тарантино прекратил работу со студией The Weinstein Company, пишет Deadline.

Такое решение режиссер принял из-за сексуального скандала вокруг основателя студии, продюсера Харви Вайнштейна.

Переговоры с новой продюсерской студией начнутся до 5 октября, а через неделю команда режиссера планирует найти новую студию, которая сможет заняться мировым прокатом его нового, девятого фильма.

Все восемь прошлых фильмов Квентин Тарантино снял на студиях Вайнштейна: сначала на Miramax, а затем The Weinstein Company. Отмечается, что успех продюсеру принесли именно фильмы Тарантино.

В октябре The New Yorker и The New York Times опубликовали заявления женщин, рассказавших о сексуальных домогательствах продюсера. После этого Вайнштейна уволили из основанной им компании, а также исключили из Американской киноакадемии.

Квентин Тарантино позднее признал, что знал о домогательствах Вайнштейна из первых уст. «Я знал достаточно, чтобы сделать больше, чем я сделал», – заявил режиссер.