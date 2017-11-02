У астронавтов, которые долго время находились в космосе в состоянии невесомости, мозг меняет свое положение и поднимается внутри черепной коробки. В связи с этим уменьшается количество мозговой жидкости. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Медицинском журнале Новой Англии.

Ученые проанализировали МРТ 16 астронавтов до и после того, как они провели несколько недель на космическом шаттле НАСА. Также исследователи изучили мозг 18 астронавтов до и после того, как они провели несколько месяцев на Международной космической станции. У тех, кто дольше оставался в космосе, больше менялось положение мозга.

Это уже не первое исследование изменений мозга у астронавтов. В начале 2017 года ученые из Мичиганского университета выяснили, что орган сужается и расширятся во время космических миссий, а потом расширяется. Но новое исследование может помочь найти причину странных проблем со здоровьем у тех, кто выходит в космос. Астронавты часто жалуются во время космических миссий на повышенное внутричерепное давление и на изменение видения.

Руководитель команды исследователей Донна Робертс сказала The Verge, что, как она считает, перемещение мозга может быть связано с этими странными симптомами. Хотя как именно – непонятно.

Теория ученых заключается в том, что мозг поднимается из-за того, что нет силы гравитации, которая тянет его вниз.

Невесомость влияет и на другие показатели человека в космосе. Так, например, из-за нее ослабевают кости и мышцы, потому что люди не работают ими в состоянии нулевой гравитации.