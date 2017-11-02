Предприниматель Герман Стерлигов продаст магазины «Хлеб и соль» из-за требований прокуратуры обслуживать гомосексуалов. Об этом он написал в «ВКонтакте».

На витринах магазинов Стерлигова была табличка с надписью «***** (геям) вход воспрещен». После требования прокуратуры, пишет бизнесмен, матерное слово они заменили на «содомитов».

«Тогда оказалось им не это надо, не в слове дело. Им надо, ЧТОБЫ МЫ НАЧАЛИ ОБСЛУЖИВАТЬ всех, кто бы к нам не зашел – ТО ЕСТЬ *****, в том числе», – написал Стерлигов, заявив, что не может на это пойти, потому что он христианин.

Он уже закрыл магазин на улице Садовая-Спасская, а дальнейшие точки предприниматель планирует закрывать после требований прокуратуры.

Летом магазин «Хлеб и соль» закрыли в Санкт-Петербурге после жалобы активистки на гомофобную табличку.