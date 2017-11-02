Фермерский кооператив LavkaLavka привлек $500 тысяч за один день ICO (аналог IPO для криптовалют). Об этом основатель кооператива Борис Акимов рассказал RNS.

ICO началось 1 ноября 2017 года. До 3 ноября один биокоин можно купить за 1,5 рубля, предполагается, что в дальнейшем цена будет увеличиваться. Первичная эмиссия составляет 1 млрд монет.

На биокоины можно будет купить продукцию LavkaLavka, автомобиль УАЗ, продукцию магазинов «Республика» или кафе «Даблби».

Пробная эмиссия началась в июле. Им удалось привлечь 20 млн рублей. После этого в офис кооператива пришли сотрудники прокуратуры, которые хотели получить разъяснения о том, что такое и как работают биокоины.