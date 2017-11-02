Писатель Владимир Маканин умер на 81-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба издательства «Эксмо», пишет РИА Новости.

Последние несколько лет он болел, уточнили в издательстве.

«Математик по первому образованию, он соединял в своей прозе холодную ясность мысли и горячность сердца. Он создал уникальный художественный мир, ставший предметом многих диссертаций», – сказала руководитель отдела современной литературы издательства «Эксмо» Ольга Аминова.

Маканин – автор романов «Андеграунд, или Герой нашего времени» (1999), «Предтеча» (1982) и повести «Голубое и красное» (1975). Он получил премии «Большая книга», «Русский Букер», Европейскую премию по литературе и другие.