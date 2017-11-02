Группа физиков из проекта ScanPyramids обнаружила в пирамиде Хеопса ранее неизвестную «пустоту». По их мнению, найденная зона может быть тайной гробницей. Статья об открытии опубликована в журнале Nature. Подробности исследования пересказывает Atlantic.

ScanPyramids

Пустоту нашли над главным коридором пирамиды. Длина пространства составляет 30 метров, ширина – около двух. По словам ученых, пустота может быть отдельным коридором или целой анфиладой комнат.

Физики использовали специальные телескопы, которые способны видеть мюоны – заряженные частицы, возникающие после столкновения космических лучей с молекулами газа в воздухе. Из-за этого мюоны разгоняются до невероятных скоростей и проникают на сотни метров в глубь поверхности планеты. По словам ученых, один квадратный метр земли поглощает около 10 тысяч мюонов.

Французские археологи и физики приспособили телескопы для поиска мюонов. Оборудование видит частицы и помогает находить пустоты или скрытые помещения. В пустом пространстве поток мюонов рассеивается гораздо медленнее, чем при столкновении с толщей пород. Ученые находят пустоты, изучая всплески в активности этих частиц.

Проект ScanPyramids еще в октябре 2016 года рассказал о том, что ученые смогли найти в пирамиде Хеопса сразу несколько неизвестных ранее пустот. Тогда исследователи предположили, что нашли тайные гробницы Хуфу (Хеопс) и его жены. Египтологи обвинили физиков в неправильной интерпретации своих данных.

В 2017 году ученые повторили исследование, но на этот раз они использовали сразу три мюонных телескопа. По словам Мехди Таюби из института HIP в Париже, наблюдения выполняли по тем же принципам, которые использовались в ЦЕРНе при открытии бозона Хиггса. Профессор Хани Элал из университета Каира уверен, что замеры исключают вероятность ошибки. Он считает, что пустота не появилась случайно, а египтяне «были слишком хорошими строителями, чтобы ошибиться при возведении пирамиды».

Авторы исследования говорят, что их находка – первая за последние несколько веков. В предыдущий раз новые помещения в пирамиде Хеопса обнаружил калиф аль-Мамун в IX веке. В планах физиков – изучить другие помещения гробницы для поиска новых пустот.

Пирамиду Хеопса построили в середине третьего тысячелетия до нашей эры. В то время Египтом правил фараон Хуфу (Хеопс). Высота пирамиды – 145 метров, ширина и длина – около 230. Она считается одной из самых высоких и крупных построек в истории человечества. За предыдущие 200 лет ученые нашли в пирамиде три комнаты, где якобы похоронили фараона и его жену. Мумии Хуфу и его супруги до сих пор не нашли. Существуют версии, по которым настоящие гробницы до сих пор скрываются где-то в пирамиде.