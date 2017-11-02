Эффект плацебо может усиливаться в зависимости от внешних условий – в частности, если врачи ведут себя дружелюбно по отношению к пациентам. Результаты соответствующего исследования, проведенного учеными из Стэнфордского университета, опубликованы в журнале Health Psychology, вкратце их пересказывает N+1.

В эксперименте приняли участие 164 здоровых человека. Им делали инъекцию гистамина (гормона, запускающего аллергические реакции), после чего врач наносила крем для рук на место укола и говорила, что он ослабит реакцию.

Участников поделили на четыре группы, с каждой из которых врач общалась по-разному – в первой группе она демонстрировала высокую компетентность и доброжелательность, во второй – низкую компетентность и недоброжелательность, в третьей и четвертой – высокую доброжелательность при низкой компетентности и наоборот. Для достижения нужного эффекта доброжелательности и компетентности врач говорила более или менее убедительно, устанавливала с пациентом зрительный контакт или не делала этого, а также обращалась или нет, в зависимости от необходимости, к пациенту по имени.

Результаты эксперимента показали, что в той группе, где врач изображала компетентность и доброжелательность, аллергические реакции были меньше. Более слабый эффект наблюдался в двух группах, где у врача было только одно из этих качеств.

При этом связи между поведением врача и негативными ожиданиями (эффектом ноцебо) при этом исследователи не выявили. В тех экспериментах, когда врач, нанося крем, предупреждала не об ослаблении, а об усилении аллергии, итоговые реакции у различных групп пациентов не отличались.

Авторы эксперимента отметили, что для строгого анализа зависимости между поведением врача и эффектом плацебо необходимы более масштабные исследования.