В прошлую пятницу цена Brent достигла рекордного уровня $60 за баррель впервые более чем за два года и остается на этом уровне почти неделю.

Ежедневная аналитика часто объясняет динамику цен недавними событиями или заявлениями. Вот и сейчас в качестве главной причины роста цен большинство экспертов выделяют высокую вероятность продления соглашения ОПЕК+ (о сокращении добычи). На прошлой неделе саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман сказал, что поддерживает идею продления соглашения. Четвертого октября о том же говорил в ходе Российской энергетической недели президент РФ Владимир Путин. Двадцать четвертого октября агентство Bloomberg со ссылкой на источники в ОПЕК сообщило, что внутри картеля начаты переговоры о продлении соглашения и одновременно разработка стратегии поэтапного выхода из него в случае завершения в марте 2018 года, чтобы избежать резкого роста предложения нефти на мировом рынке.

На рынке постепенно складывается консенсус, что возвращения к избытку предложения нефти, которое наблюдалось в 2014–2016 годах, уже не будет.

Этот фактор ключевой, но не единственный.