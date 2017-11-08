В конце октября в жилом доме в пригороде Токио полиция нашла девять расчлененных тел. Двадцатисемилетний Такахиро Шираиши, который жил там, сразу же признался в убийствах. Четверо убитых были подростками, остальным еще не было 30 лет. Он убил восемь девушек и одного парня.

Позже Шираиши сказал, что находил своих потенциальных жертв через твиттер. Там он создал несколько аккаунтов, чтобы привлекать людей, которых, как и его, посещали суицидальные мысли. Полиция вышла на него после того, как начала искать пропавшую двадцатитрехлетнюю девушку из Токио. Она написала у себя в твиттере, что «ищет кого-нибудь, кто умрет со мной». Шираиши нашел ее аккаунт и стал с ней переписываться. Однажды он написал: «Давай умрем вместе».

В интернете подобная практика слежки – киберсталкинг – распространена давно, и каждый год появляются все более жестокие ее случаи. Republic рассказывает, что о ней известно.

Из офлайна в онлайн

Основными признаками киберсталкинга, помимо слежки, считают угрозы, кражу данных и преследование. Злоумышленники могут навязчиво писать жертвам в социальных сетях или мессенджерах, заниматься сексуальными домогательствами и вмешиваться в жизнь другого человека. По статистике, преследованию в интернете чаще всего подвергаются женщины. Среди тех, кто сообщил о киберсталкинге, оказались 60% женщин и 40% мужчин.

К киберсталкингу также относят порноместь (публикация в интернете материалов сексуального характера без согласия человека, который на них изображен), размещение в сети персональных данных (телефон, адрес, настоящее имя), взлом чужих аккаунтов и создание фейковых профилей жертвы.

С развитием интернета киберсталкинг стал популярнее, чем обычное физическое преследование. Жертвам сталкинга в интернете приходится сильнее активировать защитное поведение (смена электронного адреса или каждодневных привычек), нежели тем, кто столкнулся с ним в реальной жизни.