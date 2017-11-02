Национальная судебная коллегия Испании арестовала восьмерых отстраненных членов правительства Каталонии, пишет испанская газета El Pais.

Одного члена правительства выпустили под залог в €50 тысяч.

Бывшему правительству Каталонии власти Испании ранее предъявили обвинение в растрате и мятеже.

Государственная прокуратура Испании также запросила европейский ордер на арест отстраненного от власти главы Каталонии Карлеса Пучдемона, пишет El Pais. Поводом для запроса стало то, что Пучдемон и четыре его соратника не явились по повестке в суд.

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Правительство Испании назначило выборы в Каталонии после того, как парламент региона провозгласил независимость в конце октября. После этого сенат Испании разрешил премьер-министру Мариано Рахою применить 155-ю статью конституции, которая ограничивает автономию Каталонии. Парламент и правительство Каталонии распустили.