Специальный прокурор США Роберт Мюллер, который расследует дело о влиянии России на американские выборы, предъявил первые обвинения. Они адресованы Полу Манафорту и Рику Гейтсу – бывшим руководителям избирательного штаба Дональда Трампа. Правда, с российским делом они не связаны. Политтехнологов подозревают в утаивании миллионных доходов, полученных ранее при работе на правительство Украины.

Российскому делу это пока ничего не добавляет. Имя Трампа в обвинительном заключении не упоминается вообще. Однако параллельно стало известно и о другом фигуранте. Один из менее влиятельных участников президентской кампании, советник по внешней политике Джордж Пападопулос был арестован, после чего стал «активно сотрудничать со следствием».

Пападопулос – один из посредников, предлагавших устроить предвыборную встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Среди других, следуя его показаниям, были юрист Джозеф Мифсуд, имеющий связи в России, и женщина, называвшая себя «племянницей Путина». Встреча в итоге не состоялась.

Достоверность его слов пока не подтверждена. Потенциально они могут быть основой для обвинений команды Трампа в тайных связях с Россией. Однако, как считает бывший агент ФБР Джо Наварро, пример Пападопулоса, согласившегося помогать следствию (по неофициальной версии, он даже стал тайным осведомителем), в любом случае повлияет на ход дела и поведение подозреваемых.

От команды Мюллера можно было ожидать такой тактики – добиваться показаний от менее влиятельных фигурантов, чтобы использовать их против остальных. На этом специализировался один из участников его команды Эндрю Вайсман, использовавший такие приемы в делах против корпорации Enron и мафиозных группировок. Иногда они приносили успех, хотя в других случаях обвинительные приговоры, которых он добился, были впоследствии отменены.