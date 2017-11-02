Ученые нашли новый вид приматов на индонезийском острове Суматра. Небольшая группа орангутанов Pongo tapanuliensis (или танапульские орангутаны) проживает в лесу Батанг Тору, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology.

Новый вид отличается от других орангутангов генетикой, скелетом и зубами. С открытием Pongo tapanuliensis общее число видов высших приматов, среди которых гориллы, шимпанзе и бонобо, выросло до семи.

Всего на Суматре (единственное место, где обитает найденный вид) живут не более 800 орангутанов тапанули, рассказал биолог Мэттью Новак. Они находятся под угрозой истребления, так как рядом с местом их обитания происходит разведка земель для добычи полезных ископаемых и сельскохозяйственные работы. Помимо этого, на приматов могут охотиться люди.

Зоологи считают, что танапульские орангутаны оказались предками орангутанов, которые мигрировали из материковой Азии на Индонезийский архипелаг.

Исследователи смогли изучить новый вид в 2013 году, когда обнаружили скелет танапульского орангутана, которого убили местные жители. После этого они проанализировали его череп и челюсть и нашли отличия от суматранского орангутана.

Долго считалось, что существует только один вид орангутанов. Но в 1996 году открыли еще два – калимантанский и суматранский.