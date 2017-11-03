История с российским вмешательством в американские выборы приобрела на этой неделе новый поворот. Во многом, как уже отмечалось, это вызвано предъявлением спецпрокурором Робертом Мюллером официальных обвинениях бывшему руководителю избирательной кампании Трампа Полу Манафорту, его партнеру политическому консультанту Ричарду Гейтсу, а также бывшему внешнеполитическому советнику Трампа Джорджу Пападополусу (арестован еще в июле 2017 года, признал свою вину в лжесвидетельстве агентам ФБР и сотрудничает со следствием). Дополнительную интригу внесли слушания в конгрессе США с участием представителей Facebook, Twitter и Google, в ходе которых были обнародованы образцы интернет-рекламы, якобы закупленной и распространявшейся российской «фабрикой интернет троллей» в ходе президентской избирательной кампании 2016 года.

Однако главная неприятность для Москвы все же связана вот с этой публикацией газеты Wall Street Journal. В ней утверждается, что следователи ФБР и минюста США готовятся предъявить в 2018 году официальные обвинения шести «российским госслужащим» («Russian government officials») во взломе почты Национального комитета демократической партии США и личной почты председателя избирательной кампании Хиллари Клинтон Джона Подесты, а также в распространении этой информации в интернете через сайт Wikileaks и ряд специально созданных сайтов. Речь, судя по всему, идет о конкретных сотрудниках ФСБ и ГРУ, которые, как смогли установить американцы, руководили действиями хакерских группировок, известных как Cozy Bear и Fancy Bear. Это отдельное расследование ФБР и министерства юстиции США, не связанное с расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.

Хотя ничем серьезным, кроме невозможности выезжать за границу, для российских разведчиков это в реальности не грозит, готовность предъявить публичные обвинения отражает настрой в разведсообществе США максимально наказать Россию за вмешательство в выборы и создать элемент сдерживания от соблазна «повторить эксперимент». Предполагается пойти по сценарию 2014 года, когда США предъявили официальные обвинения пяти военнослужащим армии КНР в кибервмешательстве с целью похищения коммерческих секретов частных американских компаний. И хотя китайское правительство отрицало свою причастность к такой деятельности, инцидент обсуждался на первой личной встрече президентов Обамы и Си Цзиньпина, после чего американцы отметили резкое снижение интенсивности «коммерческих кибератак» со стороны КНР.