Басманный суд Москвы наложил арест на 128 млн рублей на счетах бывшего генерального директора «Почты России» Дмитрия Страшнова. Об этом в номере от 3 ноября пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В Генпрокуратуре подтвердили факт ареста счетов Страшнова. Ранее в ведомстве сочли, что Страшнов в 2014–2015 годах необоснованно получил зарплату в размере 46 млн рублей, а в 2014 году – премию сумму свыше 82 млн рублей.

Сам Страшнов не прокомментировал ситуацию. Его адвокат Виктория Бурковская также отказалась от комментариев, но «Коммерсантъ» указывает, что постановление об аресте счетов обжаловано защитой – жалобу рассмотрит Мосгорсуд 8 ноября.

Газета напоминает, что в начале ноября Страшнов получил должность операционного директора в группе «Еврохим», недавно созданную в химическом холдинге. Работать Страшнов будет в Швейцарии.

Заметка дополняется.