Посетители флагманского магазина re:Store на Тверской улице в Москве за первый час продаж 3 ноября раскупили все смартфоны iPhone X с памятью 256 гигабайт, в продаже к 9 утра остались только гаджеты с объемом памяти 64 гигабайта. Об этом сообщает RNS.

Ранее стоящие в очереди покупатели заявили, что готовы перепродать новейший iPhone за 120–150 тысяч рублей. Модель с памятью 256 гигабайт стоит в магазине 91 990 рублей, 64 гигабайта – 79 990 рублей.

Как передает «Интерфакс», около магазина на Тверской утром 3 ноября собралось более сотни человек; на улице образовалась пробка. Некоторые покупатели простояли в очереди несколько дней; одного молодого человека, просидевшего около магазина три дня, увезли на скорой.

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Apple представила линейку новых смартфонов – iPhone 8 и iPhone 8 Plus, а также юбилейный iPhone X – 12 сентября. В десятом айфоне нет кнопки Home, а разблокировка осуществляется с помощью функции Face ID.