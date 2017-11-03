Твиттер-аккаунт американского президента Дональда Трампа оказался деактивирован на 11 минут в ночь на 3 ноября (по мск), говорится в официальном сообщении сервиса микроблогов.

Из-за этого компании пришлось провести собственное расследование. Оно показало, что акаунт Трампа отключил сотрудник поддержки, у которого был последний рабочий день. Официальный аккаунт американского президента @POTUS не трогали.

https://twitter.com/ddale8/status/926222755393130497?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2

Бывший сотрудник Twitter рассказал в интервью BuzzFeed, что в компании забанить аккаунт может большое количество сотрудников, но только немногие могут его деактивировать. По словам собеседника издания, для этого не нужны какие-то технические навыки – достаточно всего одного клика.

Трамп завел свой аккаунт в твиттере в 2009 году, у него больше 36 тысяч твитов. Особенно популярным он стал во время предвыборной кампании в США. Трамп активно критиковал оппонентов и продвигал свои политические обещания. Кандидат в президенты от демократов Хиллари Клинтон в 2016 году в ответ на критику просила Трампа удалить свой аккаунт.

https://twitter.com/HillaryClinton/status/740973710593654784?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2F

Трампа много критиковали за то, что он фактически нарушает правила использования твиттера и призывает к насилию. В конечном итоге Twitter объяснил, что соцсеть не может удалять информационно значимые твиты, даже если они нарушают правила.