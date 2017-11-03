Холдинг En+ Group Plc, принадлежащий Олегу Дерипаске, провел IPO на Лондонской бирже. Генеральный директор En+ Максим Соков отметил, что это крупнейшее размещение российской компании в Лондоне за последние пять лет, пишут «Ведомости».

Цена размещения глобальных депозитарных расписок (ГДР) составляет $14 за бумагу. Вся компания оценена в $7 млрд, а еще на $1 млрд инвесторы купят новые бумаги. Всего инвесторам предложено 107,14 млн ГДР, торги бумагами на Лондонской и Московской биржах начнутся 8 ноября.

Как отметили в En+, в рамках IPO крупные заявки сделали Qatar Investments Authority и Capital Group – они приобрели ГДР на сумму до $100 млн. Еще на $500 млн бумаги холдинга купила структура китайского нефтетрейдра CEFC Energy – AnAn Group. Среди приобретателей расписок также Российский фонд прямых инвестиций с партнерами.

Группа En+, объединяющая активы Дерипаски в металлургии, энергетике и горнодобывающей промышленности, 5 октября объявила, что размещает глобальные депозитарные расписки на Лондонской и Московской биржах. Это первое IPO российской компании в Лондоне после ввода санкций Запада в 2014 году.