Актер Кевин Спейси приставал к участникам съемок сериала «Карточный домик», в котором он играет главную роль. Об этом сообщает CNN, в общей сложности общавшийся с восемью учатниками съемок. Все они согласились на беседу в условиях анонимности.

По словам собеседников агентства (в основном, это были молодые мужчины), актер прикасался к ним без разрешения, пытался делать им массаж а также делал непристойные замечания. Он заявили, что он вел себя как «хищник» и в целом создавал «токсичную» обстановку на сьемочной площадке. Пострадавшие от действий Спейси отмечали, что боялись его, так как он был очень важной фигурой – помимо исполнения главной роли, Спейси также выступал одним из исполнительных продюсеров сериала.

Один из собеседников CNN обвинил Спейси в попытке изнасилования.

Поведение Спейси не было большим секретом для всей съемочной группы. Так, бывший помощник оператора «Карточного домика» заявил, что «все видели» приставания актера, которые происходили на открытом пространстве. По его словам, никто не подавал иски против Спейси из-за боязни потерять работу.

«Кто поверит членам съемочной команды? Вас просто уволят», – заявил собеседник CNN.