Компания POZIS, входящая в кластер «Вооружение» госкорпорации «Ростех», представила на российском рынке холодильники с функцией воспроизведения любых звуков и художественной росписью. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе «Ростеха» сообщили, что заказчик может выбрать, какие звуки будет проигрывать его холодильник. Так, в POZIS недавно выпустили холодильник с портретом Муслима Магомаева, при открытии дверцы прибора проигрывались его песни.

За звуковую функцию заказчику придется доплатить в среднем 10 тысяч рублей. Цена росписи холодильника зависит от сложности заказа.

Заметка дополняется.