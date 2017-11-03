Сервис для путешествий TripAdvisor извинился перед жительницей Техаса за то, что в 2010 году удалил ее отзыв о мексиканском отеле, в котором написала, что там ее изнасиловали. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.

TripAdvisor восстановил оригинальный комментарий 35-летней Кристи Лав о том, что случилось с ней в отеле рядом с пляжем Кармен в курортном городе Канкун. Сообщение вернули с правильной хронологией, то есть оно датируется 2010 годом. Из-за этого его трудно найти среди новых комментариев.

Компания объяснила, что удалила пост из-за его языка, так как он должен быть «общепринятым». С тех пор, как TripAdvisor изменил несколько лет назад свою политику, комментарии про нападения и изнасилования могут оставаться на сайте.

Отель, в котором изнасиловали американку, указал, что серьезно относится к подобным обвинениям. По словам его представителей, Лав предлагали обратиться в полицию, но она отказалась.

Сама девушка рассказывала изданию The Journal Sentiel, что сотрудники отеля не стали ей помогать после того, как она рассказала им о случившемся. После того, как она вернулась в Даллас, отель перестал отвечать на ее звонки. Лав вернулась в Мексику и обратилась в полицию. Отель, по ее словам, не будет сотрудничать с властями.

Как выяснило издание, это не единственный случай, когда TripAdvisor удалял без объяснений негативные отзывы людей, в которых были рассказы о нападениях и смертях. К примеру, с сайта пропал отзыв другой девушки о мексиканском курорте, в котором она потеряла сознание после небольшого количества алкоголя.