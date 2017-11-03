Это статья колумниста Bloomberg Леонида Бершидского

Если судить по рекламе в фейсбуке, российская пропагандистская кампания 2016 года не отдавала предпочтение ни Дональду Трампу, ни Хиллари Клинтон. Напротив, она высмеивала и подстрекала Америку, ставя перед ней искаженное, но в конечном итоге удивительно точное зеркало.

Хотя у американского разведсообщества совсем другие выводы. «По нашей оценке, президент России Владимир Путин приказал начать в 2016 году кампанию с целью повлиять на выборы американского президента, – указано в экспертном заключении разведсообщества, которое было опубликовано в январе. – Цели России – подорвать веру в демократический процесс США, унизить госсекретаря Клинтон и навредить ее потенциальному президентству. Кроме того, мы считаем, что Путин и российское правительство явно предпочитают Трампа на посту президента».