В Министерстве образования и науки РФ произошел конфликт, связанный с организацией онлайн-урока по профилактике ВИЧ для старшеклассников и студентов. Об этом 3 ноября пишет «Коммерсантъ».

Чиновники рекомендовали разработчикам открытого урока «говорить о нравственности, дабы уйти от скользких тем», а также не употреблять слово «презерватив». В Минобрнауки также потребовали заранее согласовать ответы на вопросы участников урока.

Глава «Центра современных образовательных технологий» (исполнитель проекта онлайн-урока) Сергей Буланов рассказал, что на совещании в Минобрнауки отказался «писать тексты ответов» для участников урока, а само совещание было прервано после того, как чиновники сочли использование слова «презерватив» в уроке «недопустимым». Каким образом теперь пройдет урок, запланированный на 1 декабря 2017 года, неясно.

По словам Буланова, министерство «заняло удивительную позицию, основанную на подмене профилактики ВИЧ (а это преимущественно вопросы личной гигиены) профилактикой нравственных ценностей». В Минобрнауки отказались прокомментировать ситуацию, а в Минздраве отметили, что проведение урока по ВИЧ – инициатива Минобрнауки.

В апреле 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил стратегию борьбы с ВИЧ. В ее рамках правительство поручило Минздраву, Минпромторгу и ФАС продумать снижение цен на презервативы.

В ноябре 2016 года министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщала о критическом уровне распространения ВИЧ в 10 российских регионах. В сентябре число ВИЧ-инфицированных россиян превысило миллион человек.