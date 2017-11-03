Группа ученых из России, Швеции и Нидерландов выяснила, почему исследователи находят больше останков мамонтов-самцов, чем самок. Выяснилось, что одинокий образ жизни приводил особей мужского пола к гибели в природных ловушках, которые отлично сохранили их кости. Исследование опубликовано в журнале Current Biology. Подробности работы пересказывает Live Science.

По словам авторов статьи, на протяжении многих лет ученые находили на местах высохших озер и болот скелеты и бивни мамонтов, которые принадлежали самцам. Исследователи задумались, почему при равном числе потомков обоих полов до нас дошло гораздо больше останков именно самцов.

Ученые исследовали ДНК мамонтов, найденных на острове Врангеля и на Ямале. Они смогли определить пол примерно сотни мамонтов. Выяснилось, что 70% найденных останков принадлежали самцам, и только 30% – самкам.

Большинство останков нашли в разных участках Сибири и Арктики. Более того, кости принадлежали к разным историческим эпохам (на острове Врангеля мамонты существовали вплоть до четвертого тысячелетия до нашей эры). Ученые предположили, что если бы поведение самцов и самок было бы одинаковым, то и количество останков получилось бы примерно равным.

По словам исследователя Лав Дален, до наших дней дошли только те останки мамонтов, которые сразу были погребены под землей. Большинство костей и бивней не сохранились, потому что были плохо защищены от эрозии. Скорее всего, самцы умирали чаще, потому что падали в ледяные озера или застревали в болотах.

Взрослые самцы чаще попадали в природные ловушки, потому что у них была особая модель поведения. По мнению ученых, мамонты были похожи на современных африканских слонов в вопросе социализации. Известно, что популяции слонов крайне матриархальны – стадо возглавляет опытная самка, которая ведет других особей женского пола и детенышей. Взрослые самцы из-за этого часто живут в одиночестве. Скорее всего, аналогичная ситуация была и в Ледниковом периоде, когда мамонты-самцы были неопытными, потому что жили вдалеке от популяций, возглавляемых опытными самками.