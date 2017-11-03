В пятницу, 3 ноября, в десятках стран мира, в том числе в России, стартовали продажи iPhone X. Традиционно задолго до старта продаж перед магазинами образовались очереди из желающих первыми приобрести новый гаджет Apple.

В Москве на Тверской улице очередь за iPhone X появилась за три дня до начала продаж. Ночью 3 ноября власти Москвы пригнали к магазину специальный автобус, где стоявшие в очереди могли согреться. Некоторые продавали свои места в очереди – цена на них достигала 40 тысяч рублей. На старте продаж перед магазином насчитывалось несколько сотен человек: они раскупили смартфоны с памятью 256 Гб за час.

Минимальная цена на iPhone X в России составляет 79 990 рублей. За эту цену предлагается модель с 64 Гб памяти. Айфон на 256 Гб стоит 91 990 рублей.

Спрос на iPhone X в России значительно выше, чем на iPhone 8. Крупнейшие ритейлеры страны ожидают, что первая партия смартфонов будет полностью раскуплена в ближайшие часы. Некоторые крупные сети целиком продали всю первую партию по предзаказу. Новые поставки смартфонов у большинства ритейлеров ожидаются примерно через неделю – представители отрасли, однако, прогнозируют, что дефицит будет сохраняться до конца года.

Покупатели новых айфонов уже начали массово перепродавать их. На крупных российских онлайн-сервисах в первой половине дня появились сотни объявлений о продаже новых iPhone X. Средняя цена модели с памятью 64 Гб превышает цену в официальных магазинах на 30%, модели на 256 Гб – почти на 60%.

https://twitter.com/rafbuff/status/926250964155359232

В общей сложности, 3 ноября iPhone X начал продаваться в 50 странах. В их число вошли США и крупнейшие государства Западной Европы, а также Китай, Индия, Япония, Австралия, Объединенные Арабские Эмираты, Гонконг, Сингапур. Стоимость 64-гигабайтной модели в зависимости от страны колеблется в диапазоне от $999 (США) до примерно $1200 (Австралия).

В большинстве крупнейших городов мира очереди в момент открытия магазинов достигали 500–1000 человек. Многие из них перепродавали айфоны сразу же после покупки людям, стоявшим в конце очередей – при этом наценка могла составлять до 50% от цены.

https://twitter.com/seanyokota/status/926221781672763392

В Сан-Франциско незадолго до старта продаж неизвестные украли более 300 iPhone X. Трое злоумышленников атаковали грузовик курьерской службы, который вез смартфоны со склада в один из торговых центров города. Грабители пока не пойманы; ущерб от их действий оценивается в $370 тысяч.

В день выхода iPhone X компания Apple отчиталась о продажах за прошедший квартал. Выручка компании за последние три месяца возросла на 12,2%, до $52,6 млрд. Из них $28,8 млрд пришлись на продажи айфонов – Apple реализовала 47,6 млн единиц. И выручка, и количество проданных моделей превысили ожидания аналитиков примерно на 10%.