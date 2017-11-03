ФСБ России предотвратила «экстремистские акции в форме поджогов административных зданий», которые 4–5 ноября планировали осуществить участники ячейки движения «Артподготовка». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

По данным службы, задержаны все участники ячейки, планировавшие поджоги зданий и нападения на полицейских «с целью провокации массовых беспорядков». Также изъято 15 бутылок с зажигательной смесью. Кроме того, совместно с МВД служба пресекла деятельность ячеек «Артподготовки» в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове.

В отношении задержанных могут возбудить уголовное дело по статье 30 и части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Данные о задержанных не разглашаются в интересах следствия.

В ФСБ считают, что движение «Артподготовка» создано Вячеславом Мальцевым «с целью организации в России революции». Сам Мальцев в июле 2017 года покинул Россию из-за заведенного на него уголовного дела о создании экстремистского сообщества. Московский суд 10 октября заочно арестовал Мальцева и объявил его в международный розыск.

Мальцев участвовал в выборах депутатов Госдумы в 2016 году по спискам ПАРНАС. На дебатах он, в частности, предлагал отправить в отставку президента РФ Владимира Путина. В программе «Артподготовки» требование отставки Путина идет первым пунктом. На сайте движения также опубликовано объявление о революции, которая якобы запланирована на 5 ноября 2017 года.