Бизнесмен Сергей Полонский заявил, что его известные слова про миллиард рублей касались не человека, а компании. Об этом он рассказал в рамках Russian Internet Week-2017, передает RNS.

«У меня сейчас, кстати, тоже нет миллиарда. Поскольку миллиард у меня уже был, миллиард мне не интересен. А следующая цифра какая? Триллион», – заявил он.

По словам Полонского, такой будет капитализация его нового IT-бизнеса, сообщает РИА Новости. Речь идет о проекте дополненной реальности под названием X, в который основатель Mirax готов инвестировать около $10 млн. Как заявил Полонский во время презентации проекта, ему понадобится 3–4 года для развития идеи.

Московский суд в июле 2017 года приговорил Полонского к пяти годам колонии за хищение 2,6 млрд рублей при строительстве жилого комплекса «Кутузовская миля» и поселка «Рублевская ривьера». Однако бизнесмен был освобожден в зале суда в связи с истечением срока давности.

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