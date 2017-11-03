ФСБ 3 ноября сообщила, что предотвратила экстремистские акции движения «Артподготовка» Вячеслава Мальцева. Ее активисты, утверждала спецслужба, планировали 4 и 5 ноября поджечь некие административные здания. Republic собрал главное из этой истории.

ФСБ задержала всех участников ячейки «Артподготовки», которые планировали нападать на полицейских «с целью провокации массовых беспорядков». У активистов изъяли бутылки с зажигательной смесью. Также спецслужба пресекла деятельность ячейки группировки в Самаре, Саратове, Красноярске, Краснодаре и Казани. На задержанных могут завести дела по статье «теракт». Их личности не разглашаются в интересах следствия.

Мальцев призывал жителей России выйти на улицы пятого ноября и требовать отставки президента, премьер-министра, других чиновников высокого уровня, роспуск Госдумы и Совета Федерации. Сам активист называл это революцией. В одном из роликов Мальцев говорил, что, по его плану, нужно привести Россию в такое состояние, что «вы [власть] в любом случае отсюда убежите». На другом видео он предложил выйти «на референдум», чтобы проголосовать за смену власти. Как и где нужно голосовать – он не уточнил.

Сейчас Мальцев находится в Париже, где собирается получить политическое убежище, он заочно арестован. Его обвиняют в призывах к экстремистской деятельности. По словам источника ТАСС, основой обвинения стало его выступление 6 мая на проспекте Сахарова. Собеседник агентства говорил, что слова активиста «имели преступный умысел, направленный на побуждение участников митинга к вооруженному захвату власти в России».

Движение Мальцева «Артподготовка», которое тот основал в 2011 году, признано в России экстремистским. У группы есть свой канал на ютубе со 142 тысячами подписчиков. Там выкладывают различные программы на политические темы, в большинстве из них присутствует Мальцев. Самый популярный лозунг движения – «не ждем, а готовимся».

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В последнее время сторонников Мальцев задерживают и арестовывают по всей стране. Одного из них арестовали за подготовку теракта, другого – за организацию массовых беспорядков. Летом под стражу взяли сторонника Мальцева из-за митинга 26 марта в Москве.

Вячеслав Мальцев в 2016 году участвовал в выборах в Госдуму и был в федеральном списке партии ПАРНАС. Часть членов партии были против этого решения, некоторые называли это его «позором». Во время предвыборных дебатов Мальцев выступал в эфире канала «Россия-24», и предлагал посадить «царя» на кол. В итоге партия набрала меньше 1% голосов и потребовала отменить итоги голосования. Верховный суд в этом отказал.

После провала на выборах Мальцев уже не участвовал в деятельности ПАРНАСа. В марте 2017 года он пошел на акцию сторонников политика Алексея Навального. В итоге Мальцева арестовали на 15 суток за неповиновение полиции. Он был и на акции 12 июня, по итогам которой тоже получил арест.