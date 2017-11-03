В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в центре Москвы произошел пожар. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В МЧС подтвердили факт возгорания на территории музея, но не уточнили подробностей. Источник агентства заявил, что пожар возник в системе вентиляции, из здания эвакуировали более 30 человек.

Представитель музея уточнил газете «Ведомости», что пожар произошел не в главном здании, а в отделе личных коллекций по адресу Волхонка, 10. «Здание закрыто для посетителей. Ситуация под контролем», – добавили в музее.

ТАСС передает, что на месте происшествия работают 10 пожарно-спасательных подразделений. Движение на Волхонке в районе музея перекрыто, пожарные вскрывают крышу здания, где произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет.

Начальник пресс-службы столичного главка МЧС Оксана Золотова сообщила, что пожар потушен в 16:03 мск.

https://www.instagram.com/p/BbCHsn7nLFc/?taken-by=artemus.arinich