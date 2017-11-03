Тверской суд Москвы зарегистрировал иск политика Алексея Навального к президенту России Владимиру Путину. Об этом заявила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко, передает «Интерфакс».

В иске оппозиционер требует признать незаконными действия и бездействия президента. По словам Дзюрко, решение о принятии иска суд примет в установленный законом срок.

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Как пояснил юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов, претензии Навального касаются действий главы государства, которыми, по его мнению, объясняются массовые отказы местных властей согласовывать митинги, организуемые оппозиционером в разных городах РФ. Жданов добавил, что объем иска составляет около 800 листов.

1 ноября Навальный предупредил, что подает в суд на Путина, поскольку ему и его сторонникам не дают проводить встречи с избирателями в виде согласованных митингов: «То есть нам тупо не дают разрешений вообще. То есть полностью».

«В суде мы представим исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы. Потребуем допросить свидетелей-чиновников и будем доказывать, что все эти незаконные указания отданы лично Путиным, никто другой просто не мог это сделать», – пообещал политик.

Ранее 3 ноября в МВД сообщили, что в некоторых городах (Якутске, Кирове, Чебоксарах, Петрозаводске, Брянске) митинги с участием Навального были согласованы властями, но не состоялись из-за того, что сам он на них не приехал. В МВД указали, что организаторы таких мероприятий «не затрудняют себя заранее информировать», что акция не состоится, или «делают это в последний момент».

Навальный в декабре 2016 года объявил о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года. В феврале текущего года суд в Кирове приговорил Навального к пяти годам условно по делу «Кировлеса», что лишает оппозиционера возможности баллотироваться.

В феврале 2016 года Тверской суд отказался принять иск Навального к Путину. Тогда основатель ФБК заявил о конфликте интересов Путина: глава государства, по мнению Навального, одобрил выделение бюджетных средств компании, с которой связан муж предполагаемой дочери президента.