«Госдура», взбесившийся принтер, не место для дискуссий – каких только эпитетов не удостаивалась нижняя палата российского парламента. Все из-за конвейера по производству скандальных законов и скандальных публичных инициатив. Теперь, однако, в жесткую конкуренцию с ней вступает Совет Федерации – прежде считавшийся политическим болотом, местом для политических пенсионеров и бегущих от правосудия бизнесменов, регионального кадрового балласта. В СФ приходят знаковые, весомые фигуры, а его инициативы выходят в топ российских новостей.